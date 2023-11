Printemps des Rillettes 2024 : du 16 au 24 mars Le Mans & Sarthe Le Mans, 16 mars 2024, Le Mans.

La 7ème édition du Printemps des Rillettes se déroulera du samedi 16 au dimanche 24 mars 2024 : 9 jours et au moins 72 événements avec tous ceux et celles qui aiment les Rillettes en Sarthe et partout dans le Monde. Participez, faites participer, créez votre événement avec votre association, avec votre entreprise, dans votre commerce, chez vous, sur internet, partout avec vos Rillettes favorites comme support ou prétexte à la fête !

Déjà au programme :

16 mars, matin : Concours de recettes avec des Rillettes, à Connerré : créativité et saveurs soumises aux jurés de la Confrérie des Chevalliers des Rillettes Sarthoises, avec une belle occasion de visiter le berceau des Rillettes en Sarthe !

17 mars, après-midi : Fête du Cochon à l'Arche de la Nature, la fête pour toute la famille avec la Communauté urbaine du Mans et les Artisans Charcutiers de la Sarthe !

20 mars : Journée internationale des Rillettes , pour fêter les rillettes ou s'en souvenir avec tous ceux qui sont loin de la Sarthe. D'où viendront vos mots et vos recettes cette année ? Nantes, Paris, Londres, Madrid, Berlin, Tokyo, New-York, Sydney, Hawaï, Rio … ?

24 mars : le Village des Rillettes, au marché des Jacobins du Mans. Un record peut en cacher un autre avec les Artisans Bouchers de la Sarthe. Faites-y le plein de saveurs, de couleurs, de mots et de musique !

16-24 mars : le Rillettes & Bars Festival avec des rillettes et de la bonne ambiance dans les bars et restaurants participants. C'est simple : vous ne pourrez pas aller partout !

Un seul lien pour tout suivre sur internet et les réseaux sociaux : https://linktr.ee/printempsdesrillettes

