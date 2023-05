500 VOIX POUR QUEEN 2 Avenue Antares, 14 avril 2024, Le Mans.

RDV à Antarès Le Mans !.

2024-04-14 à ; fin : 2024-04-14 . .

2 Avenue Antares Antarès

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



See you at Antarès Le Mans!

¡Nos vemos en Antarès Le Mans!

RDV in Antarès Le Mans!

Mise à jour le 2023-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire