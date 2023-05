WERENOI 1 Avenue du Parc des Expositions, 24 novembre 2023, .

Le rappeur qui monte ! Classé, selon Shazam, dans les 50 artistes qui ont le plus de chance de percer en 2023 et ce grâce au titre Selfie avec en featuring le rappeur Maes. On attend donc si ce rookie va aussi cartonner en concert..

2023-11-24 à ; fin : 2023-11-24 . EUR.

1 Avenue du Parc des Expositions L’Oasis

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



The rapper who rises! Ranked, according to Shazam, in the 50 artists who have the most chance to break through in 2023 and this thanks to the track Selfie with featuring rapper Maes. We are waiting if this rookie will also be a hit in concert.

¡El rapero en alza! Según Shazam, es uno de los 50 artistas con más posibilidades de triunfar en 2023, gracias al tema Selfie con el rapero Maes. Estamos a la espera de ver si este novato también será un éxito en concierto.

Der aufstrebende Rapper! Laut Shazam gehört er zu den 50 Künstlern, die 2023 die größten Chancen auf einen Durchbruch haben, und das dank des Titels Selfie mit dem Rapper Maes als Featuring. Wir warten also ab, ob dieser Rookie auch live ein Hit wird.

Mise à jour le 2023-04-25 par eSPRIT Pays de la Loire