MARCHÉ NOCTURNE – PLACE DU JET D’EAU LE MANS Place du Jet d’Eau, 15 juillet 2023, .

L’association « La Nocturne des créateurs » organise des marchés nocturnes sur la Place du Jet d’Eau..

2023-07-15 à ; fin : 2023-08-26 23:30:00. .

Place du Jet d’Eau

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



The association « La Nocturne des créateurs » organizes night markets on the Place du Jet d’Eau.

La asociación « La Nocturne des créateurs » organiza mercados nocturnos en la Place du Jet d’Eau.

Der Verein « La Nocturne des créateurs » organisiert Nachtmärkte auf dem Place du Jet d’Eau.

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire