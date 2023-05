LE FESTIVAL D’ARTS URBAINS – PLEIN CHAMP Parc du Gué de Maulny Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE FESTIVAL D’ARTS URBAINS – PLEIN CHAMP Parc du Gué de Maulny, 30 juin 2023, Le Mans. Festival d’arts urbains – Plein Champ. Du 30 juin au 2 juillet 2023 Parc du Gué de Maulny – rue des Batignolles. + Exposition annuelle..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . .

Parc du Gué de Maulny Rue des Batignolles

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Urban arts festival – Plein Champ. From June 30th to July 2nd 2023 Parc du Gué de Maulny – rue des Batignolles + Annual exhibition. Festival de artes urbanas – Plein Champ. Del 30 de junio al 2 de julio de 2023 Parc du Gué de Maulny – rue des Batignolles + Exposición anual. Festival der urbanen Kunst – Plein Champ. 30. Juni bis 2. Juli 2023 Parc du Gué de Maulny – rue des Batignolles + Jahresausstellung. Mise à jour le 2023-05-10 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Parc du Gué de Maulny Adresse Parc du Gué de Maulny Rue des Batignolles Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Parc du Gué de Maulny Le Mans

Le Mans Parc du Gué de Maulny Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

LE FESTIVAL D’ARTS URBAINS – PLEIN CHAMP Parc du Gué de Maulny 2023-06-30 was last modified: by LE FESTIVAL D’ARTS URBAINS – PLEIN CHAMP Parc du Gué de Maulny Parc du Gué de Maulny 30 juin 2023 Parc du Gué de Maulny Le Mans

Le Mans Sarthe