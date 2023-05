DANS L’ESPACE Chapiteau d’Un loup pour l’homme, 24 juin 2023, Le Mans.

Inspirée de la BD de Fabio Viscogliosi, Dans l’espace, pièce circulaire de cirque contemporain pour quatre acrobates et musique live, a pour vocation de matérialiser les interactions de l’être humain et des forces environnementales. Spectacle du festival Le Mans fait son Cirque..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Chapiteau d’Un loup pour l’homme Promenade Newton, Le Mans

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Inspired by Fabio Viscogliosi?s comic book, Dans l?espace, a circular contemporary circus piece for four acrobats and live music, aims to materialize the interactions of human beings and environmental forces. Show of the festival Le Mans fait son Cirque.

Inspirada en el cómic de Fabio Viscogliosi, Dans l’espace, una pieza circular de circo contemporáneo para cuatro acróbatas y música en directo, pretende materializar las interacciones de los seres humanos y las fuerzas medioambientales. Espectáculo del festival Le Mans fait son Cirque.

Inspiriert von Fabio Viscogliosis Comic, ist Dans l’espace ein kreisförmiges Stück zeitgenössischen Zirkus für vier Akrobaten und Live-Musik, das die Interaktionen zwischen Mensch und Umweltkräften materialisieren soll. Aufführung des Festivals Le Mans fait son Cirque.

