DE LA PISCINE AU CHAPITEAU, HISTOIRE D’UNE RECONVERSION Boulevard Winston Churchill, 17 juin 2023, Le Mans.

Au cœur du quartier des Sablons, les circassiennes et les circassiens ont succédé aux nageurs et aux nageuses. De l’ancienne piscine des Sablons à La Cité du Cirque en passant par le nouveau Chapiteau, Le Plongeoir – Cité du Cirque se raconte au passé, au présent et au futur..

2023-06-17

Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



In the heart of the Sablons district, circus artists have replaced swimmers. From the old Sablons swimming pool to La Cité du Cirque and the new Chapiteau, Le Plongeoir ? Cité du Cirque tells its story in the past, present and future.

En el corazón del barrio de Sablons, los artistas de circo han tomado el relevo de los nadadores. Desde la antigua piscina de Sablons hasta La Cité du Cirque y el nuevo Chapiteau, Le Plongeoir ? Cité du Cirque cuenta su historia pasada, presente y futura.

Im Herzen des Sablons-Viertels haben die Zirkusartisten und Zirkusartistinnen die Schwimmer und Schwimmerinnen abgelöst. Vom alten Schwimmbad der Sablons über das neue Chapiteau bis hin zu La Cité du Cirque, Le Plongeoir? Cité du Cirque in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft erzählt.

