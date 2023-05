FESTIVAL CULTUREL D’OUTRE-MER AU MANS Allée Pierre Guédou, 20 mai 2023, Le Mans.

Le temps d’un week-end, nous souhaitons vous faire traverser les océans, nous nous dirigerons vers la mer des Caraïbes à la découverte des Antilles. Venez faire la fête aux Etangs-Chauds!.

Allée Pierre Guédou Centre de loisirs des Etangs-Chauds

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



For a weekend, we want to take you across the oceans, we will head to the Caribbean Sea to discover the West Indies. Come and party at Etangs-Chauds!

Durante un fin de semana, queremos llevarte a través de los océanos y dirigirnos al Mar Caribe para descubrir las Antillas. ¡Ven de fiesta a los Etangs-Chauds!

Ein Wochenende lang wollen wir Sie über die Ozeane bringen, indem wir uns in die Karibik begeben, um die Antillen zu entdecken. Kommen Sie nach Les Etangs-Chauds und feiern Sie mit!

