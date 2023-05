NUIT TIMBRÉE 1 Rue Montesquieu, 15 mai 2023, Le Mans.

Deux élèves en chant lyrique du Conservatoire du Mans vous invitent à venir voir Nuit timbrée leur réalisation personnelle.

1 Rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Two students in opera singing from the Conservatoire du Mans invite you to come and see their personal production Nuit timbrée

Dos estudiantes de canto lírico del Conservatorio de Mans le invitan a ver su creación personal Nuit timbrée

Zwei Opernschüler des Konservatoriums von Le Mans laden Sie ein, sich Nuit timbrée anzusehen, ihre persönliche Regiearbeit

