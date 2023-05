INVITATION AU VOYAGE 58 Rue du Port, 11 mai 2023, Le Mans.

Camille Urban, élève en clarinette au Conservatoire du Mans vous invite au voyage pendant sa réalisation personelle.

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . .

58 Rue du Port Salle des Concerts

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Camille Urban, clarinet student at the Conservatoire du Mans, invites you on a journey during her personal realization

Camille Urban, estudiante de clarinete en el Conservatorio de Mans, le invita a un viaje durante su realización personal

Camille Urban, Klarinettenschülerin am Konservatorium von Le Mans, lädt Sie zu einer Reise während ihrer persönlichen Regiearbeit ein

