AUTOUR DE LA HARPE 58 Rue du Port, 11 mai 2023, Le Mans.

« Autour de la Harpe » est une réalisation personnelle d’Anouck Bruguière élève du Conservatoire du Mans.

2023-05-11

58 Rue du Port Salle des Concerts

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



« Autour de la Harpe » is a personal realization of Anouck Bruguière, student of the Conservatoire du Mans

« Autour de la Harpe » es una creación personal de Anouck Bruguière, estudiante del Conservatorio de Mans

« Autour de la Harpe » ist eine persönliche Leistung von Anouck Bruguière Schülerin des Konservatoriums von Le Mans

