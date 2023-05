RTU – RENCONTRES DE THÉÂTRE À L’UNIVERSITÉ #8 18 Avenue René Laënnec, 10 mai 2023, Le Mans.

Depuis 2014, le service culture et l’Atelier Théâtre de l’Université du Mans organisent les Rencontres de Théâtre à l’Université : événement riche de partages et d’échanges, permettant de mettre un coup de projecteur sur la pratique du théâtre amateur chez les jeunes..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

18 Avenue René Laënnec Eve, Scène universitaire

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Since 2014, the cultural service and the Theatre Workshop of the University of Le Mans organize the Theatre Meetings at the University: an event rich in sharing and exchange, allowing to put a spotlight on the practice of amateur theater among young people.

Desde 2014, el servicio cultural y el Taller de Teatro de la Universidad de Le Mans organizan los Rencontres de Théâtre à l’Université: un evento rico en puestas en común e intercambios, que permite poner de relieve la práctica teatral amateur entre los jóvenes.

Seit 2014 organisieren die Kulturabteilung und das Atelier Théâtre de l’Université du Mans die Rencontres de Théâtre à l’Université (Theatertreffen an der Universität): eine Veranstaltung, die reich an Austausch ist und es ermöglicht, die Praxis des Amateurtheaters unter jungen Menschen ins Rampenlicht zu stellen.

