MERCREDI VISITE Boulevard Winston Churchill, 26 avril 2023, Le Mans.

Pendant les vacances scolaires, participez en famille à une visite originale du Chapiteau en marchant sur les traces de Laurie l’architecte. À travers une série d’énigmes, découvrez tous les secrets de ce lieu de cirque unique. De 5 à 11 ans. Gratuit sur réservation..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . .

Boulevard Winston Churchill Le chapiteau

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



During the school vacations, take part in an original visit of the Chapiteau with your family by walking in the footsteps of Laurie the architect. Through a series of enigmas, discover all the secrets of this unique circus place. From 5 to 11 years old. Free with reservation.

Durante las vacaciones escolares, participe en una original visita familiar al Chapiteau siguiendo los pasos del arquitecto Laurie. A través de una serie de acertijos, descubra todos los secretos de este recinto circense único. De 5 a 11 años. Gratuito previa reserva.

Während der Schulferien können Sie mit Ihrer Familie an einem originellen Besuch des Chapiteau teilnehmen und auf den Spuren von Laurie, dem Architekten, wandeln. Entdecken Sie anhand einer Reihe von Rätseln alle Geheimnisse dieses einzigartigen Zirkusortes. Von 5 bis 11 Jahren. Kostenlos mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-02-22 par eSPRIT Pays de la Loire