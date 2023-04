VACANCES DE PRINTEMPS : STAGE DE CIRQUE FAMILLE Boulevard Winston Churchill, 25 avril 2023, Le Mans.

Un stage pour découvrir le cirque en famille : un moment complice à partager entre enfants et parents..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-27 . EUR.

Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



A workshop to discover the circus in family: a moment of complicity to share between children and parents.

Un taller para descubrir el circo en familia: un momento de complicidad para compartir entre niños y padres.

Ein Praktikum, um den Zirkus mit der ganzen Familie zu entdecken: ein komplizierter Moment, den Kinder und Eltern gemeinsam erleben.

