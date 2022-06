LE MANS ROMAIN

LE MANS ROMAIN, 19 juillet 2022, . LE MANS ROMAIN



2022-07-19 – 2022-07-19 L’histoire romaine du Mans : de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte romaine, en passant par la partie gallo-romaine du carré Plantagenêt.

En partenariat avec le musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt. Votre guide sera Isabelle NOYER du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge. L’histoire romaine du Mans : de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte romaine, en passant par la partie gallo-romaine du carré Plantagenêt.

En partenariat avec le musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt. Votre guide sera Isabelle NOYER du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville