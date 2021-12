LE MANS RADIO SONORE Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Mans, Le Mans Université proposent

Le Mans Radio Sonore

Après un premier partenariat entre Radio-On.org et Radio Alpa pour la première édition, Le Mans Sonore Radio revient cette année et s’installe à la Maison de la Biennale.

Les étudiant.es de l’ESAD TALM Le Mans, et ceux de l’Université auront pour mission de documenter l’actualité de la biennale, encadré.e.s par le collectif p-node.

Au programme, un atelier de création permanent ouvert au public, des portraits d’artistes, des chroniques, des reportages et des diffusions en direct des concerts. À suivre sur radioalpa.com et sur radio-on.org.

