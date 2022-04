Salon Immobilier et Maison du Mans Parc des expositions du Mans (Hall D) Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Salon Immobilier et Maison du Mans Parc des expositions du Mans (Hall D), 4 novembre 2022 14:00, Le Mans. 4 – 6 novembre Sur place Prix de l’entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-immobilier-le-mans/ Salon Immobilier et Maison du Mans La 14ème *édition du Salon Immobilier & Maison se tiendra du *4 au 6 novembre 2022, au Parc des Expositions du Mans – Hall D. Plus de 80 spécialistes *de **l’immobilier *et de la maison** se réuniront dans un seul et même lieu pour présenter leurs meilleurs produits et services. Construction, rénovation, financement, promotion immobilière, équipement, aménagement intérieur et extérieur … : l’occasion de terminer l’année en concrétisant ses projets ! Parc des expositions du Mans (Hall D) 1 Avenue du Parc des Expositions – 72100 Le Mans 72100 Le Mans Sarthe vendredi 4 novembre – 14h00 à 19h00

