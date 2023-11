Le Jeu Pas Sorcier PALAIS DES CONGRES – SALLE A, 18 novembre 2023, LE MANS.

Dans le cadre de PIANOCTAMBULE 2023 LE MANS EVENEMENTS (1-1048607 / 2-1048608 / 3-1048609) présente : ce spectacle. Musique L’Apprenti Sorcier de Dukas (transcription pour 2 pianos par l’auteur) Texte et mise en scène : Sybille Wilson Présentatrice-arbitre : Maureen Dor Pianistes : Muhhidin Dürrüoglu et Guillaume Fournier DANS LE CADRE DU FESTIVAL PIANOCTAMBULE 2023 Quand petits et grands jouent à l’apprenti sorcier ! Un concert ludique et interactif avec 2 pianistes et une arbitre. Ceux-ci invitent les parents à devenir apprentis et les enfants à se transformer en sorciers le temps d’un jeu animé par Maureen Dor ! Qui en sortira vainqueur ? Rendue célèbre par Walt Disney, la musique de Paul Dukas transcrit l’histoire d’un apprenti sorcier tentant d’ensorceler un balai pour lui confier sa corvée de remplir des seaux d’eau. Le tour semble fonctionner, mais l’apprenti réalise peu à peu qu’il n’est pas maître de sa magie : le balai devient vite incontrôlable ; l’inondation est incontournable ! SPECTACLE FAMILIAL Tarif Groupe : Profitez d’une offre Famille pour l’achat de 2 places simultanées (pour 1 adulte + 1 enfant – 18 ans). Pour profiter de cette offre, sélectionnez 2 places lors de votre réservation. Le tarif jeune s’applique aux moins de 18 ans ainsi qu’au étudiants de moins de 26 ans.Réservations PMR : 02 43 43 59 52

