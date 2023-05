Laurent Baffie se Pose Encore des Questions – Le Mans PALAIS DES CONGRES, 26 janvier 2024, LE MANS.

Laurent Baffie se Pose Encore des Questions – Le Mans PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00 (2024-01-26 au ). Tarif : 39.0 à 42.0 euros.

ART SCENIQUE (140065696) présente en accord avec LBP, RECS ET 20H40 ce spectacle. LAURENT BAFFIESe pose encore des questionsLaurent Baffie se pose encore des questionsDepuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes .Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller…de rire !Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 43 84 67 00 Laurent Baffie Laurent Baffie

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES LE MANS CITÉ CÉNOMANE Sarthe

39.0

EUR39.0.

