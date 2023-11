Tété MJC RONCERAY L’ALAMBIK, 23 février 2024, LE MANS.

Tété MJC RONCERAY L’ALAMBIK. Un spectacle à la date du 2024-02-23 à 20:30 (2024-02-23 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

L’album incontournable de Tété sorti le 27 Octobre 2003 fête ses 20 ans avec une réédition inédite, augmentée de 9 morceaux bonus dont 5 chansons inédites et 4 versions alternatives ! Une occasion de se replonger dans l’univers si singulier de Tété, auteur-compositeur-interprète qui depuis 20 ans nous enchante avec ses chansons imprégnées de sa créativité mélodique débridée nourrie aux Beatles, au folk et à la soul américaine. Il défendra cet album lors d’une tournée intimiste au printemps 2024 avec un show acoustique, en guitare voix, comme à la maison, dans son salon. Comme à son habitude : en live, et à hauteur de regard, manière de retrouver ce public dans les yeux duquel il aime à dire qu’il a grandi, et qui l’a porté depuis ses débuts. Tété Tété

Votre billet est ici

MJC RONCERAY L’ALAMBIK LE MANS bd de la Fresnellerie Sarthe

17.8

EUR17.8.

Votre billet est ici