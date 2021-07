Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LE MANS MÉDIÉVAL ET LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LE MANS MÉDIÉVAL ET LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE Le Mans, 21 août 2021, Le Mans. LE MANS MÉDIÉVAL ET LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE 2021-08-21 16:30:00 – 2021-08-21 18:15:00 Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans Sarthe EUR 4 6 Les comtes devenus rois d’Angleterre, les puissants évêques et les riches propriétaires ont doté Le Mans d’édifices prestigieux. Flânez dans et autour de la cathédrale.

Découvrez ses jardins, les mises en défense successives de la ville et l’histoire du palais épiscopal. Votre guide sera Lauréna Salion du service tourisme et patrimoine.

Rdv à la maison du Pilier-Rouge.

