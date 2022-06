LE MANS MÉDIÉVAL, 27 juillet 2022, .

LE MANS MÉDIÉVAL



2022-07-27 – 2022-07-27

Capitale du Maine, les comtes devenus rois d’Angleterre, les puissants évêques et les riches propriétaires ont doté Le Mans d’édifices prestigieux au Moyen Age. Flânez de la cathédrale à l’ancien palais comtal et royal, à travers les rues de la cité historique. En partenariat avec le musée de la Reine-Bérengère. Votre guide sera Nathalie JUPIN du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge.

