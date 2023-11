Benjamin Epps – Desillusion Tour – Tournée LES SAULNIERES, 18 novembre 2023, LE MANS.

Benjamin Epps – Desillusion Tour – Tournée LES SAULNIERES. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 23.9 à 23.9 euros.

HIGH-LO (L-R-21-8203 & L-R-21-8204) présente : ce concert. Benjamin Epps propose enfin son premier album. Dans ce douze titres on retrouve tout ce que l’on aime chez le MC virtuose. La Grande Désillusion de Benjamin Epps dévoile également un peu plus sur le jeune homme. Ses parents, ses amis, ses aspirations, ses convictions mais aussi ses interrogations et parfois son désenchantement. Décidément Benjamin Epps n’a pas fini de nous surprendre. Benjamin Epps

LES SAULNIERES LE MANS Av Rhin et Danube Sarthe

