Satellites + Olkan Et La Vipère Rouge LES SAULNIERES Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Satellites + Olkan Et La Vipère Rouge LES SAULNIERES, 16 novembre 2023, LE MANS. Satellites + Olkan Et La Vipère Rouge LES SAULNIERES. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Superforma présente Le son des Satellites oscille entre folk turc traditionnel et instrumentation, guitares psychédéliques éphémères et des lignes basses groovy calibrées pour le dance-floor. Le résultat est une concoction de chansons qui s’inspire d’influences continentales, mais dont le cœur est le désir d’illuminer les qualités vives de la musique turque classique, en honorant les artistes folkloriques et psychédéliques anatoliens de cet âge d’or. Votre billet est ici LES SAULNIERES LE MANS Av Rhin et Danube Sarthe 13.8

EUR13.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu LES SAULNIERES Adresse Av Rhin et Danube Ville LE MANS Departement Sarthe Lieu Ville LES SAULNIERES latitude longitude 48.01975888746296;0.18425278495796057

LES SAULNIERES LE MANS Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/