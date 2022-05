Le Mans Sonore Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sonore Le Mans, 2 décembre 2019 09:00, Le Mans. 2 – 8 décembre 2019 Sur place Entrée Libre http://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/le-mans-sonore/ La première Biennale internationale du Son De l’expertise des acteurs de Le Mans Acoustique reconnue dans le secteur de l’acoustique est née l’idée de présenter au grand public la richesse de ces activités, sous la forme d’un événement culturel grand-public de vulgarisation et de médiation. Marqueurs forts du territoire, le son et l’acoustique réunit à cette occasion les publics initiés et publics amateurs. Ils s’emparent de l’espace urbain et créent des temps d’échange, de rencontre et d’expérience qui émaillent toute la ville. Le Mans Le Mans Le Mans Sarthe lundi 2 décembre 2019 – 09h00 à 21h00

mardi 3 décembre 2019 – 09h00 à 21h00

mercredi 4 décembre 2019 – 09h00 à 21h00

jeudi 5 décembre 2019 – 09h00 à 21h00

vendredi 6 décembre 2019 – 09h00 à 21h00

samedi 7 décembre 2019 – 09h00 à 21h00

dimanche 8 décembre 2019 – 09h00 à 21h00

