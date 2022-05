les Galeries du Vieux Mans ouvertes tout ce w.end ! grande rue, le mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

les Galeries du Vieux Mans ouvertes tout ce w.end ! grande rue, le mans, 19 décembre 2020 10:00, Le Mans. 19 et 20 décembre 2020 Sur place galeries d’arts et bouquinistes du Vieux Mans Toutes les galeries, les bouquinistes, artisans d’art, brocante restaurateurs d’art, musiciens…et la nouvelle boutique de produits locaux rue du Halai aussi, vous attendent tout au long du week-end !

Pour tous les goûts, toutes les bourses, et de toute façon, l’occasion d’une belle ballade sur les pavés de la cité Plantagenêt ! grande rue, le mans grande rue, 72000 le Mans 72000 Le Mans Sarthe samedi 19 décembre 2020 – 10h00 à 20h00

dimanche 20 décembre 2020 – 10h00 à 20h00

