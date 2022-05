Vernissage Galerie l’éphémère, le Mans galerie l’éphémère, 5 décembre 2020 10:00, Le Mans.

5 décembre 2020 – 9 janvier 2021, les samedis Sur place entrée libre galerieephemere72@gmail.com

vernissage et exposition

Nouvelle expo à la #galerieephemere72 , Au sublime ordinaire, de l’art et de l’artisanat et du design : photos, peintures, céramique et poteries, papiers, bijoux et tissus, de très belles découvertes ! et de belles installations de céramiques à découvrir au 59 grande rue.

Vernissage dimance toute la journée.

Toutes les galeries du Vieux Mans seront ouvertes ce w.end avec plein de nouveautés à partager: Gaetan au #leLieu, Eric à la galerie 8, Jef et ses rakus, Alain et ses voitures. Sans oublier les bouquinistes, les icones, la musique…. !

Dans l’écrin du vieux Mans, une belle balade !

galerie l’éphémère 59 grande rue 72000 72000 Le Mans Sarthe

samedi 5 décembre 2020 – 10h00 à 19h30

samedi 12 décembre 2020 – 10h00 à 19h30

samedi 19 décembre 2020 – 10h00 à 19h30

samedi 26 décembre 2020 – 10h00 à 19h30

samedi 2 janvier 2021 – 10h00 à 19h30

samedi 9 janvier 2021 – 10h00 à 19h30