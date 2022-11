Lecture musicale de haïkus galerie l’éphémère Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Lecture musicale de haïkus galerie l’éphémère, 30 novembre 2022 18:30, Le Mans. Mercredi 30 novembre, 18h30 Sur place entrée libre mais réservation à prévoir galerieephemere72@gmail.com

Lecture musicale en haïkus au milieu d’oeuvres d’art ! Lecture par Adeline M d’une adaptation en haikus du livre de la Voie du Tao te King, accompagnée aux flûtes chinoises, par Gunter Wollt, à la galerie l’Éphémère, autour des œuvres de Vincent Sailland, Alain Voisin, Jessica Champion et de Violaine Boisivon.

Durée du spectacle : environ 40 minutes, suivi d’un temps d’échange avec Adeline et Gunter, ainsi qu’avec les artistes de la galerie présents.

Entrée gratuite

Réservation conseillée du fait de la taille du lieu galerie l’éphémère 59 grande rue 72000 le Mans 72000 Le Mans Sarthe mercredi 30 novembre – 18h30 à 19h40

Détails Heure : 18:30 - 19:40 Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu galerie l'éphémère Adresse 59 grande rue 72000 le Mans Ville Le Mans lieuville galerie l'éphémère Le Mans Departement Sarthe

galerie l'éphémère Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Lecture musicale de haïkus galerie l’éphémère 2022-11-30 was last modified: by Lecture musicale de haïkus galerie l’éphémère galerie l'éphémère 30 novembre 2022 18:30 galerie l'éphémère Le Mans

Le Mans Sarthe