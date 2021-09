Le Mans galerie l'éphémère, le mans Le Mans, Sarthe Vernissage exposition Poussières d’espoir galerie l’éphémère, le mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

vernissage et exposition Vernissage et lancement de l'exposition Poussières d'espoir, sculptures de Hélène YOUSSE et peintures de Johannes ZACHERL, le 30 septembre de 18 à 20h, à la Galerie l'éphémère, 59 grande rue au Mans.

Expo visible jusqu’au 17 Octobre

« ..Les âmes, les corps sont présents.

Les sculptures sont tellement réelles, pendant que leurs figures interrogent l’absence… » Hélène Yousse.

Johannes Zacherl peint. Il peint avec “voracité”, en embrasant tout ce qui l’entoure.

Johannes Zacherl peint. Il peint avec "voracité", en embrasant tout ce qui l'entoure.

La vie est courte, les émotions sont intenses, il lui faut les retransmettre immédiatement et sans attendre…

