13 et 14 mars entrées libres, mais limitées ! inscription au vernissage préférable ! galerieephemere72@gamil.com

vernissage et exposition à la Galerie l’éphémère

Autour de la journée des Droits des Femmes, en partenarait avec l’association SOS Femmes Relais 72, et largement coordonnée par GangReines, la Galerie l’éphémère et l’AECE sont heureuses de vous inviter découvrir l’exposition d’un collectif de 18 artistes, des femmes parlant de leurs visions des féminités .

Vernissage ce w.end, samedi et dimance 13 et 14 Mars, entre 14 et 17h30.

Peintures, sculptures, dessins, photos, vidéo, couture…

galerie l’éphémère, le mans 59 grande rue, 72000 le mans 72000 Le Mans

samedi 13 mars – 11h00 à 13h30

samedi 13 mars – 14h00 à 17h30

dimanche 14 mars – 11h00 à 13h00

dimanche 14 mars – 14h00 à 17h30

