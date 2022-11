vernissage de l’exposition d’automne galerie l’éphémère, le mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

vernissage de l’exposition d’automne galerie l’éphémère, le mans, 18 novembre 2022 18:00, Le Mans. Vendredi 18 novembre, 18h00 Sur place entrée libre galerieephemere72@gmail.com

Vernissage de l’exposition d’automne Vernissage de l’exposition d’automne à la Galerie l’éphémère: les peintures, encres et aquarelles de Vincent Sailland; les sculptures de Violaine Boisivon, de nouvelles céramiques de Marc Uzan, et les photos et cadres sur tissu d’Alain Voisin.

Un beau programme et une belle expo, à découvrir un verre à la main ce vendredi en présence des artistes ! galerie l’éphémère, le mans 59 grande rue, 72000 le mans 72000 Le Mans Sarthe vendredi 18 novembre – 18h00 à 20h00

Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu galerie l'éphémère, le mans Adresse 59 grande rue, 72000 le mans Ville Le Mans lieuville galerie l'éphémère, le mans Le Mans Departement Sarthe

galerie l'éphémère, le mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

vernissage de l’exposition d’automne galerie l’éphémère, le mans 2022-11-18 was last modified: by vernissage de l’exposition d’automne galerie l’éphémère, le mans galerie l'éphémère, le mans 18 novembre 2022 18:00 galerie l'éphémère, le mans Le Mans

Le Mans Sarthe