exposition sculptures Eric VANEL galerie l’éphémère, le mans, 20 mai 2022 12:30, Le Mans. 20 – 22 mai Sur place entrée libre galerieephemere72@gmail.com exposition Profitez d’une balade dans les rues du vieux Mans pour y découvrir, à la galerie l’éphémère, les sculptures d’Eric VANEL, les peintures numériques de MONOR, les terres cuites d’Hélène Yousse, les sculptures de Bruneau Morineau, les céramiques de Marc Uzan, et les peintures de Patrick Perrin et de Denie Petitjean ! Eric Vanel sera présent, et au travail sous vos yeux. galerie l’éphémère, le mans 59 grande rue, 72000 le mans 72000 Le Mans Sarthe vendredi 20 mai – 12h30 à 19h00

samedi 21 mai – 11h00 à 19h30

dimanche 22 mai – 11h00 à 19h30

