Le Mans galerie l'éphémère, le mans Le Mans, Sarthe Expo L'apparence et l'intériorité, oeuvres de Mounto REINHARDT

Sarthe

Expo L’apparence et l’intériorité, oeuvres de Mounto REINHARDT galerie l’éphémère, le mans, 20 novembre 2021 11:30, Le Mans. 20 novembre – 19 décembre Sur place entrée libre galerieephemere72@gmail.com Exposition Galerie l’éphémère Exposition des oeuvres abstraites de Mounto Reinhardt à la Galerie l’éphémère; tout un univers où se perdre…. ou se retrouver ?…

Entouré des sculptures de Sandra Guillen, tout en finesse et délicatesse, là aussi tout un univers à découvrir.

Et aussi le Coin coup de pouce, où nous laissons l’espace aux zentangles d’Emma Ladague; des céramiques de Marc Uzan et des peintures numériques de Monor dans les caves. galerie l’éphémère, le mans 59 grande rue, 72000 le mans 72000 Le Mans Sarthe samedi 20 novembre – 11h30 à 19h00

dimanche 21 novembre – 11h30 à 19h00

mercredi 24 novembre – 11h30 à 19h00

samedi 27 novembre – 11h30 à 19h00

dimanche 28 novembre – 11h30 à 19h00

mercredi 1er décembre – 11h30 à 19h00

samedi 4 décembre – 11h30 à 19h00

dimanche 5 décembre – 11h30 à 19h00

mercredi 8 décembre – 11h30 à 19h00

samedi 11 décembre – 11h30 à 19h00

dimanche 12 décembre – 11h30 à 19h00

mercredi 15 décembre – 11h30 à 19h00

samedi 18 décembre – 11h30 à 19h00

dimanche 19 décembre – 11h30 à 19h00

