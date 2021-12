Le Mans galerie l'éphémère, le mans Le Mans, Sarthe démonstration de NickelHarpa ou violon suédois galerie l’éphémère, le mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

démonstration de NickelHarpa ou violon suédois galerie l’éphémère, le mans, 18 décembre 2021 16:00, Le Mans. Samedi 18 décembre, 16h00 Sur place entrée libre galerieephemere72@gmail.com démonstration de violon suédois Isabelle et Bernard viennent animer la Galerie l’éphémère au son de leur violon suédois ! de quoi esquisser quelques pas de danse au milieu des oeuvres d’art de 17 artistes !

Et si vous avez encore cadeaux à faire, les sculptures, peintures fleurs séchées, et autres photos vous attendent, à tous les prix et abordables ! galerie l’éphémère, le mans 59 grande rue, 72000 le mans 72000 Le Mans Sarthe samedi 18 décembre – 16h00 à 18h00

