Atelier d’écriture galerie l’éphémère, le mans, 31 mars 2022 17:30, Le Mans. Jeudi 31 mars, 17h30 Sur place 14e pour 2h http://www.celine-bourgouin.fr Atelier d’écriture animé par Céline Bourgouin Atelier d’écriture à la Galerie l’éphémère !

Dans le prolongement de l’expo Photographies de la galerie, en Off du festival des Photohraphiques: ces propositions d’écriture, autour de l’éphémère, inspireront l’écriture de récits ou de poèmes pour cet atelier d’écriture de fin d’après-midi

Rencontre en toute simplicité autour des mots. Lectures, partages

Jeudi 31 mars 17h30-19h30

Tarif libre et conscient à partir de 14€ galerie l’éphémère, le mans 59 grande rue, 72000 le mans 72000 Le Mans Sarthe jeudi 31 mars – 17h30 à 19h30

