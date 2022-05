Invitation vernissage et Ouverture des Galeries du Vieux Mans/Cité Plantagenêt galerie l’éphémère Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Invitation vernissage et Ouverture des Galeries du Vieux Mans/Cité Plantagenêt galerie l’éphémère, 29 novembre 2020 11:00, Le Mans. Dimanche 29 novembre 2020, 11h00 Sur place entrées libres https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6736640257401479168/, https://www.instagram.com/galerielephemerelemans/, https://www.facebook.com/galerielephemerelemans Exposition/s Vernissage et dévernissage de l’expo des artistes de Novembre, à la Galerie l’éphémère du 59 grande rue, le Mans: sculptures de Sylvine, peintures et peintures numériques de Monor, et photographies de StudioByMel; celle ci fête aussi son Award, tout juste reçu aux NDs Awards !

Toutes les galeries du Vieux Mans seront ouvertes ce w.end: la Galerie l’éphémère, les Zozios en raku de JF.Doré, le Lieu de Gaetan (aquarelles, lampes et Jasnières), les peintures/dessins de AB motor Art rue Dorée, et les icones de Ghetty ! ouvertures en nocturne pour la plupart ! galerie l’éphémère 59 grande rue 72000 72000 Le Mans Sarthe dimanche 29 novembre 2020 – 11h00 à 18h00

dimanche 29 novembre 2020 – 11h00 à 18h00

