Exposition et vernissage de l’expo de NAB galerie l’éphémère, 15 octobre 2020 14:00, Le Mans. 15 octobre – 1 novembre 2020 Sur place Entrée libre, mercredi après midi, Jeudi et vendredi 18/19h30; le w.end galerieephemere72@gmail.com Exposition de peintures, sculptures et photographies Esposition de l’ArtWorker NAB au Mans, 59 grande rue.

Expo jusqu’au 31 Octobre.

Peintures, sculptures, installation.

Et Photos de Melinda galerie l’éphémère 59 grande rue 72000 72000 Le Mans Sarthe jeudi 15 octobre 2020 – 14h00 à 18h30

vendredi 16 octobre 2020 – 17h00 à 20h00

samedi 17 octobre 2020 – 11h30 à 20h00

dimanche 18 octobre 2020 – 11h00 à 13h30

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 18h30

vendredi 23 octobre 2020 – 17h00 à 20h00

samedi 24 octobre 2020 – 11h30 à 20h00

dimanche 25 octobre 2020 – 11h00 à 13h30

jeudi 29 octobre 2020 – 14h00 à 18h30

vendredi 30 octobre 2020 – 17h00 à 20h00

samedi 31 octobre 2020 – 11h30 à 20h00

dimanche 1er novembre 2020 – 11h00 à 13h30

