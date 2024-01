vernissage de janvier: peintures de Laureen VAXELAIRE galerie l’éphémère Le Mans, samedi 13 janvier 2024.

vernissage de janvier: peintures de Laureen VAXELAIRE galerie l’éphémère Le Mans Samedi 13 janvier, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-13 18:00

Fin : 2024-01-13 20:00

Pour se fêter la bonne année et bien la démarrer, 1er vernissage 2024 à la Gaerlie L’éphémère avec les peintures de Laureen VAXELAIRE !

Un verre à la main, et en présence de l’artiste pour découvrir son univers.

galerie l’éphémère 59 grande rue 72000le Mans Le Mans 72000 Sarthe