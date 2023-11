Exposition d’Automne, vernissage ! galerie l’éphémère Le Mans, 10 novembre 2023T 18:00, Le Mans.

Exposition jusque fin décembre des Embaumements d’Elisa Fache, des peintures, aquarelles et fusains de Vincent Sailland, de nouvelles céramiques de Marc Uzan, et une installation à voir et à découvrir de Dimitri Gurjii !

Vernissage ce VENDREDI 10 Novembre 18/20h en présene des artistes.

Et à 18h30, performance en direct de Dimitri !

galerie l’éphémère 59 grande rue 72000le Mans Le Mans 72000 Sarthe