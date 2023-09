A l’occasion de Cours et jardins, exposition Hors les murs de la galerie l’Ephémère ! galerie l’éphémère Le Mans, 23 septembre 2023 10:00, Le Mans.

A l’occasion de Cours et jardins, exposition Hors les murs de la galerie l’Ephémère ! galerie l’éphémère Le Mans 23 septembre – 22 octobre

Exposition de peintures et sculptures / Cours et jardins le Mans 23 septembre – 22 octobre 1

A l’occasion de Entre Cours et Jardins, la Galerie l’éphémère se démultiplie !

Peintures de Nicole Anquetil et sculptures de Luc-Henri Lefort dans les murs, avec celles de Laurents Vignais également, des bijoux d’une jeune créatrice, Marion, coup de pouce de la Galerie .

MAIS aussi Hors les murs, dans une cour du vieux MAns, accessible sous la maison suspendue (ou par le 11 rue du Bouquet), avec des sculptures de Eric Vanel, et les peintures de Joahnnes Zacherl, et celles de Jacques Fouquet.

Avec en bonus, la dégustations des gâteaux et des bières de nos amis de SOOKIES !

Un beau programme !

galerie l’éphémère 59 grande rue 72000le Mans Le Mans 72000 Sarthe