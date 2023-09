Vernissage Peintures de N.Anquetil et Sculptures L.H.Lefort galerie l’éphémère Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Vernissage Peintures de N.Anquetil et Sculptures L.H.Lefort galerie l’éphémère Le Mans, 22 septembre 2023 18:00, Le Mans. Vernissage Peintures de N.Anquetil et Sculptures L.H.Lefort galerie l’éphémère Le Mans Vendredi 22 septembre, 18h00 vernissage en présence des artistes Vendredi 22 septembre, 18h00 1 Une superbe cohabitation entre les peintures aux fortes envolées de couleurs de Nicole Anquetil, et les sculptures plus énigmatiques mais magistrales de Luc-Henri Lefort.

Entre abstration et déstructuration figurative, une superbe exposition, à voir jusque fin Octobre.

Vernissage en préseence des artistes, bienvenue à tous ! galerie l'éphémère 59 grande rue 72000le Mans Le Mans 72000 Sarthe

galerie l'éphémère Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/