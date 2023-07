Exposition de Juillet galerie l’éphémère Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Exposition de Juillet galerie l’éphémère Le Mans, 6 juillet 2023 18:00, Le Mans. Exposition de Juillet galerie l’éphémère Le Mans Jeudi 6 juillet, 18h00 Nouvelle exposition et vernissage en la présence des artistes Jeudi 6 juillet, 18h00 1 Nouvelle exposition ! Les peintures de Laurence Bertini et celles de Vincent Sailland, les sculptures de Gérardo de Pablo à découvrir en juillet à la Galerie L’éphémère.

Vernissage le jeudi 6 juillet à 18h en leurs présences !

galerie l'éphémère
59 grande rue
72000 Le Mans

