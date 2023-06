Vernissage 24 Heures ! galerie l’éphémère Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Samedi 10 juin, 18h00 Autour des 24h, en présence des artistes, vernissage de l'exposition de juin, orientée Automobile , en présence des artistes. Johannes Zacherl, gestes puissants pour peindre la vitesse, la fulgurance et l'éphémère des voitures…

Mais aussi les les sculptures de bronze d'Eric VANEL, qui revient une 2e année à la galerie l'éphémère. galerie l'éphémère 59 grande rue 72000le Mans Le Mans 72000 Sarthe

