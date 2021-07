Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LE MANS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI – DANS LE CADRE DES FLANERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE MANS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI – DANS LE CADRE DES FLANERIES MANCELLES Le Mans, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, Le Mans. LE MANS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI – DANS LE CADRE DES FLANERIES MANCELLES 2021-09-14 – 2021-09-14 Office de Tourisme 16, rue de l’Etoile

Le Mans Sarthe 3 3 EUR Connaissons-nous vraiment Le Mans d’hier et celui d’aujourd’hui ? Revisitons certains quartiers de la ville du Mans et faisons appel à notre mémoire… Ici, une devanture de magasin disparue, des sculptures qui évoquaient une activité commerciale, des vestiges de publicité… un parcours allant de surprise en surprise… Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h, devant l’Office de Tourisme. Rendez vous le 14 septembre pour cette flânerie originale ! Connaissons-nous vraiment Le Mans d’hier et celui d’aujourd’hui ? Revisitons certains quartiers de la ville du Mans et faisons appel à notre mémoire… Ici, une devanture de magasin disparue, des sculptures qui évoquaient une activité commerciale, des vestiges de publicité… un parcours allant de surprise en surprise… Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h, devant l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Office de Tourisme 16, rue de l'Etoile Ville Le Mans lieuville 48.00546#0.19976