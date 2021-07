Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LE MANS, DE PLACE EN PLACE – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE MANS, DE PLACE EN PLACE – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES 2021-07-08 – 2021-07-08

Le Mans Sarthe 3 3 EUR Et si on flânait de place en place ?

Comprendre l’aménagement de ces places, connaitre l’origine des noms, pourquoi Le Mans a retenu certaines dénominations plutôt que d’autres ? De la place des Jacobins à celle de la République, en passant par les places de l’hôpital ou Aristide Briand par exemple. Nous évoquerons 1000 anecdotes qui émaillent ces lieux fréquentés au quotidien par les manceaux. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » !

Attention, les places sont limitées. Réservation obligatoire. Tarif : 5€ / adulte 3€ / enfant de – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h, devant l’OT. Rendez-vous le 8 juillet pour une visite originale ! officedetourisme@lemans-tourisme.com +33 2 43 28 17 22 https://www.lemans-tourisme.com/ Et si on flânait de place en place ?

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h, devant l’OT. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

