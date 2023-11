DENISE JARDINIERE VOUS INVITE CHEZ ELLE COMEDIE LE MANS – CLMLM, 5 avril 2024, LE MANS.

DENISE JARDINIERE VOUS INVITE CHEZ ELLE COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 21:00. Tarif : 27.2 euros.

C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu : alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique : « La légende de Paul, le prince solitaire »… Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation. Le Saviez-vous? Thibaut Boidin a créé ce spectacle en janvier 2012, chez lui, dans son propre appartement parisien. C’est là qu’il donne les premières représentations. Le bouche à oreilles est tel qu’il délocalise le spectacle dans différents théâtres de plus en plus grands jusqu’à jouer à Bobino en juin 2017. Après 298 représentations, « Denise Jardinière vous invite chez elle » reçoit le prix du meilleur spectacle au festival off d’Avignon 2019. (Prix de la rédaction de « Avignon à L’unisson »). DENISE JARDINIERE VOUS INVITE CHEZ ELLE

COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe

27.2

EUR27.2.

