Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades COMEDIE LE MANS – CLMLM, 8 décembre 2023, LE MANS.

Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Le Complexe (L2022008734) Présent : Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle, le sale gosse de l’humour revient en 2020 avec de nouvelles pigeonnad“Si c’est ça le progrès, ça donne envie d’être en retard” Régis Mailhot Qui sont les tartuffes d’aujourd’hui ? À une époque où le second degré est devenu une température, Mailhot passe au vitriol l’asile à ciel ouvert de notre époque instagrammée. Al-Qaïda du radis, féministes en niqab, altermondialistes en Stan Smith, wokistes en uniformes, politiciens en col roulé, vendeurs de tolérance sans échantillon, non binaires à la pensée binaire, antiracistes pas blanc blanc, épidémiologistes de TikTok… Tout y passe, lui y compris ! Avec au compteur 3500 chroniques, 600 politiques accrochés au mur et 1 ulcère, le célèbre chroniqueur radio et pilier de « la revue de presse » de Paris Première, révélé au Fou du roi sur France Inter et RTL, revient avec un spectacle décapant entre stand-up, sketch et sa revue de presse hilarante. Une véritable bouffée d’air frais au milieu du politiquement correct. – LE MONDE : « Corrosif et sarcastique ! » – LE FIGARO : » Une plume trempe?e dans du ke?rose?ne. Hilarant » – LES INROCKS : « L’acide caustique » – L’EXPRESS : « de?luge de vannes et d’uppercuts, fe?roces er hilarants » – TELERAMA : « Jubilatoire ! » – Le parisien « De?capant » – FRANCE INFOS : « Sale gosse doue? en explosif. » – MARIANNE : » Un vrai talent de sniper pour canarder ide?es rec?ues et fausses valeurs ! » – LE NOUVEL OBS : « un vrai re?gal ! » – LE CANARD ENCHAINE : « Une irre?ve?rence qui fait mouche. »es. Mailhot est un humoriste entier. Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur vedette du Fou du roi sur France Inter, humoriste sur RTL aux côtés de Stéphane Bern depuis 2011, pilier de la « Revue de presse » sur Paris Première, auteur d’ouvrages satiriques et du dernier spectacle de Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts. – LE MONDE : « Corrosif et sarcastique ! » – LE FIGARO : » Une plume trempe?e dans du ke?rose?ne. Hilarant » – LES INROCKS : « L’acide caustique » – L’EXPRESS : « de?luge de vannes et d’uppercuts, fe?roces er hilarants » – TELERAMA : « Jubilatoire ! » – Le parisien « De?capant » – FRANCE INFOS : « Sale gosse doue? en explosif. » – MARIANNE : » Un vrai talent de sniper pour canarder ide?es rec?ues et fausses valeurs ! » – LE NOUVEL OBS : « un vrai re?gal ! » – LE CANARD ENCHAINE : « Une irre?ve?rence qui fait mouche. » Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades

Votre billet est ici

COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici