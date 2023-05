La Thérapie du Chamallow COMEDIE LE MANS – CLMLM, 7 novembre 2023, LE MANS.

La Thérapie du Chamallow COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

La comedie girly à ne pas manquer ! Lisa pratique le yoga, Charlie pratique la Vodka. Lisa a un mec, Charlie a des plans… Lisa est la colocataire de Charlie, et inversement. Charlie est la meilleure amie de Lisa, et réciproquement. L’espace d’une tranche de vie, elles vont rire, boire, danser, rêver, complexer et pleurer. Un peu, beaucoup, passionnément… Auteur : Nicolas Lumbreras Artistes : Judith Glykos, Chloé Boutron Metteur en scène : Audrey Cadard La Thérapie du Chamallow

COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe

23.8

EUR23.8.

