Un Mari Par Intérim COMEDIE LE MANS – CLMLM, 31 octobre 2023, LE MANS.

Un spectacle à la date du 2023-10-31 à 20:30. Tarif : 23.8 euros.

Une politicienne célibataire depuis trop longtemps cherche un mari pour séduire son électorat conservateur. Un mélange détonant et hilarant ! Mal conseillée, elle fait l’erreur d’embaucher un comédien pour jouer ce rôle le temps des élections. Mais ce comédien, oublié par les planches et un peu trop inspiré par Shakespeare, se pique au jeu et finit par devenir très très très embarrassant… Une comédie folle et déjantée, aux multiples catastrophes et rebondissements, où amour et humour forment un mélange détonant et hilarant ! Un Mari Par Intérim

COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe

23.8

23.8 EUR.

