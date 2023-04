Mon Mari Est Un Sale Gosse COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Mon Mari Est Un Sale Gosse COMEDIE LE MANS – CLMLM, 24 octobre 2023, LE MANS. Mon Mari Est Un Sale Gosse COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2023-10-24 à 20:30 (2023-10-24 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros. Une comédie cataclysmique et déjantée interprétée par un duo de choc. Elise et Jean-Michel ont la joie de vous annoncer leur mariage qui aura lieu samedi… ou pas ! Pour rentrer dans son smoking, il a abusé de barres de régime « Comme je m’aime ! » et cela a eu pour conséquence de le faire maigrir… du cerveau. Quant à elle, elle doit rester zen, très zen, face à un futur mari qui passe par tous les stades de l’enfance. Artistes : Jordi Cardoner, en alternance Marick Revollon, Cécile Batailler Mon Mari Est Un Sale Gosse Votre billet est ici COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe 23.8

EUR23.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu COMEDIE LE MANS - CLMLM Adresse 37 RUE NATIONALE Ville LE MANS Departement Sarthe Tarif 23.8 23.8 Lieu Ville COMEDIE LE MANS - CLMLM LE MANS

COMEDIE LE MANS - CLMLM LE MANS Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Mon Mari Est Un Sale Gosse COMEDIE LE MANS – CLMLM 2023-10-24 was last modified: by Mon Mari Est Un Sale Gosse COMEDIE LE MANS – CLMLM COMEDIE LE MANS - CLMLM 24 octobre 2023 COMEDIE LE MANS - CLMLM LE MANS

LE MANS Sarthe